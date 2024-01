Google e Chile vão construir cabo submarino de fibra óptica entre América do Sul, Ásia e Oceânia

O Governo chileno e a Google anunciaram hoje a construção do primeiro cabo submarino de fibra ótica entre a América do Sul, Ásia e Oceânia, que permitirá maior conexão digital entre as regiões.

O cabo, com extensão de 14.800 quilómetros e capacidade de 144 'terabytes' por segundo, vai ligar a cidade chilena de Valparaíso a Sydney, na Austrália.

Com um investimento inicial de 55 milhões de dólares (cerca de 50 mil milhões de euros), o "Projeto Humboldt" arranca em 2025 e deverá estar concluído em um ano. A doação operacional estimada é de 25 anos.

"Após anos de trabalho e alianças, assinámos um acordo com a Google para a construção do Cabo Humboldt, que será o primeiro cabo submarino de fibra ótica que conectará diretamente a América do Sul à Oceânia e à "Ásia", explicou o presidente do Chile, Gabriel Boric, à imprensa na apresentação da iniciativa.

O projeto "consolida a posição do Chile como centro de atividade digital na América do Sul, o que abrirá oportunidades para novas indústrias, empregos e melhores condições de trabalho e de vida para milhares de pessoas", acrescentou.

Karan Bhatia, chefe de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Google, sublinhou que o cabo permitirá ajudar a "forjar uma conexão física com a Ásia, (e) será uma rota comercial do século XXI".

Os Estados Unidos saudaram a iniciativa, considerando que iria acelerar "a conectividade digital e a integração da América do Sul e dos países insulares do Pacífico na economia global".