José Castelo Branco sai em liberdade após interrogatório judicial

José Castelo Branco, detido na terça-feira por suspeitas de violência doméstica contra a sua mulher, Betty Grafstein, que se encontra hospitalizada, saiu hoje em liberdade após interrogatório, segundo fonte judicial.

Por decisão do Tribunal de Sintra, José Castelo Branco ficou impedido de contactar a vítima nem permanecer no hospital onde está internada.

Fica igualmente proibido de permanecer na residência que Betty Grfstein, de 95 anos, vier a ocupar quando tiver alta hospitalar.

José Castelo Branco não se poderá aproximar da mulher, a menos de um quilómetro, ficando sujeito a meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica), segundo o despacho do juiz de instrução criminal.

José Castelo Branco foi detido terça-feira de manhã pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e devido à greve dos funcionários judiciais passou nas instalações da GNR de Alcabiche (Cascais).

Na semana passada, o Ministério Público (MP) abriu uma investigação sobre alegados crimes de violência doméstica contra a figura do "jet-set" Betty Grafstein por parte do marido, José Castelo Branco.

"Confirma-se a receção da denúncia aludida. A mesma deu origem a inquérito que se encontra em investigação na Secção Integrada de Violência Doméstica de Sintra, do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa", referiu a PGR, na altura.

De acordo com várias notícias, a denúncia deste crime público foi enviada ao MP por profissionais médicos do Hospital CUF de Cascais, onde Betty Grafstein, se encontra internada há cerca de duas semanas com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo, tendo sido a própria a contar os incidentes aos profissionais de saúde, alegando que o marido a teria empurrado.

Entretanto, José Castelo Branco negou qualquer agressão e disse que as denúncias de violência doméstica contra a mulher, com quem está casado há quase 30 anos, "são ridículas".