Assaltantes da Camacha identificados pela PSP

Dois indivíduos suspeitos de ter assaltado o bar da Casa do Povo da Camacha foram identificados pela Polícia de Segurança Pública.

Segundo o DIÁRIO apurou, trata-se de dois homens já referenciados pela prática do crime de furtos, que aproveitaram a noite passada para concretizar mais um assalto na freguesia.

Os suspeitos entraram neste estabelecimento através do método de arrombamento. Já no interior dirigiram-se à zona da caixa registadora, onde furtaram o fundo de caixa.

Terão levado também uma máquina automática, que continha aproximadamente dois mil euros em dinheiro. Posto isto, colocaram-se em fuga pelas traseiras do prédio, antes que alguém se apercebesse do furto.

A Polícia de Segurança Pública foi informada do sucedido e deslocou-se à Casa do Povo para recolher elementos para a investigação, nomeadamente impressões digitais deixadas pelos suspeitos. Terá também procurado visionar as imagens do circuito de videovigilância, onde terá conseguido identificar os autores do crime.

Quanto aos indivíduos, terão rebentado a máquina automática, atirando-a para uma vereda nas imediações.

Os estragos causados no bar da Casa do Povo foram avultados.