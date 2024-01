Armários já começam a ser 'varridos' esta noite

Alguns armários já começam hoje a ser 'varridos' na Região. Apesar do 'verdadeiro' dia desta festa ser apenas no dia 15 de Janeiro, o que é certo é durante esta tarde e noite vários concelhos já começam a assinalar a data.

Nesta tradição secular que encerra, de forma geral, na Região, os festejos de Natal, com os madeirenses a conservarem as decorações, árvore e o presépio até este dia, as famílias e amigos têm por hábito reunirem-se para saborear as últimas iguarias, como bolos, doces e licores.

Assim, hoje a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, vai promover, uma iniciativa que visa promover e reviver a esta data do Natal madeirense. O Grupo Folclórico Monte Verde, a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, a Casa do Povo local e o acordeonista Ilídio Ferreira vão partir, pelas 18 horas, do Jardim de Santa Luzia rumo à Rua Cidade do Cabo, prometendo cantar e animar os estabelecimentos comerciais ali instalados. O Café do Imaculado, o Snack Bar Vitória, o Bar Os Amigos e o Snack Bar A Pedra são outros dos estabelecimentos que vão entrar neste roteiro, que será percorrido em automóveis particulares.

Também esta noite em Santa Cruz, tal como o DIÁRIO noticiou, a Festa em Honra a Santo Amaro têm como cabeça de cartaz os HMB, que sobem ao palco, pelas 22h30. A banda portuguesa promete “entregar música com sentimento” a Santa Cruz.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 às 16h00 - Abertura do Encontro Temático "Emprego de Qualidade, Efectivar a Igualdade, Aumentar a Natalidade", no Auditório do Sindicato de Professores da Madeira;

- 11h00 - Miguel Albuquerque visita a empresa MC–Computadores S.A., na Rua Tenente Coronel Sarmento, Funchal;

- 12h00 - Apresentação dos novos projetos, para o ano de 2024, com a presença de Pedro Calado;

- 12h00 - Tomada de posse da Mesa de Fotografia da ACIF-CCIM,na Sede;

-12h30 - PCP realiza uma iniciativa de contacto com os trabalhadores para apresentar uma iniciativa legislativa para a redução do horário de trabalho semanal, junto às instalações da Empresa Horários do Funchal - Viveiros;

- 14h30 - Apresentação de Resultados da avaliação do Programa AaZ nas escolas da Região Autónoma da Madeira, com a presença de Jorge Carvalho, no Auditório da Escola EB123/PE Bartolomeu Perestrelo;

- 15h30 - Audiência entre TáxisRam e a Secretaria Regional do turismo, com temas importantes ao sector;

- 18h00 - Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove o 'Varrer os Armários', com percurso pela freguesia;

- 18h30 - Inauguração da Exposição "Sentimentos Retratados a Carvão", no Solar do Ribeirinho - Machico;

- 19h30 - Lançamento do Livro "Assim Vale a Pena Pecar - A Viagem" de Diogo Santos, na Junta de Freguesia de São Gonçalo;

- 19h30 - Projecto Fragmentos Dançados II: adro bailatório de Natércia Kuprian, no Estúdio de Criação Artistica - Largo do Corpo Santo;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 21h00 - Manifestação da PSP Praça do Município;

- 22h30 - Festa de Santo Amaro - Varrer os Armários, com a actuação da Banda HMB, na Praça - Junto ao Mercado de Santa Cruz;

CURIOSIDADES:

- Este é o décimo segundo dia do ano. Faltam 354 dias para o termo de 2024.

