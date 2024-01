Muito trânsito, mas congestionamentos só nas entradas e saídas da Via Rápida

Bom dia. Início desta manhã de quinta-feira, 11 de Janeiro com muito trânsito na Via Rápida, mas sobretudo algum congestionamento nas principais entradas e saídas do Funchal.

A começar na Cancela, também nos nós de Pestana Júnior, dos Viveiros, de Santo António e São Martinho, além das subidas de Santa Rita e rotunda do Hospital e estradas adjacentes.

Efectivamente nesta manhã, para já não há sinais de acidentes ou avarias, embora com muitos 'sinais laranja' em termos de circulação naquelas que é a principal via de acesso rodoviário da Madeira.

Conduza com precaução.