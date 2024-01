Câmaras tiram ‘tapete’ a Albuquerque. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 11 de Janeiro. Os municípios, ontem reunidos sob a presidência de Pedro Calado, decidiram passar a cobrar uma taxa turística em todos os concelhos. É um golpe na pretensão do Executivo de ter uma taxa turística regional, que foi inscrita por exigência do PAN no Orçamento da Região, para arrecadar 10 milhões já este ano. Depois de conhecida a decisão, o chefe do Governo já não se quis pronunciar. Mónica Freitas ainda acredita num consenso e garante que o acordo parlamentar não está em causa.

Uma outra notícia em destaque nesta edição é Ambição de chegar aos ‘quartos da Europa’. Treinador do Madeira Andebol SAD, António Florido, pede apoio, no sábado, na luta frente às espanholas do Atticgo BM Elche, mas avisa das dificuldades. Aventura na Europa começou há 25 anos. Iniciativa do DIÁRIO levou equipa madeirense à Escola dos Ilhéus.

Outros destaques:

Marítimo derrotado em casa está fora da Taça de Portugal.

Decisão do caso da árvore do Monte a 21 de Fevereiro.

E, por fim, Gastos em cimento subiram 33% em apenas 5 anos.

