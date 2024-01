'Entre colecções' patente a partir de hoje no MUDAS

'Entre Colecções: Maria Eugénia e Francisco Garcia e Museu de Arte Contemporânea da Madeira' estará, a partir de hoje, patente no MUDAS.Museu, na Calheta.

Esta mostra, com a curadoria de Márcia de Sousa, reúne uma selecção de 260 obras, 85 das quais pertencentes à colecção Maria Eugénia e Francisco Garcia, cujo espectro artístico contempla pintura, desenho, serigrafia, litografia, gravura, escultura, fototipia, fotografia, instalação e vídeo.

Articula-se a partir de uma colaboração entre a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através dos serviços da Direcção Regional da Cultura, e os herdeiros desta colecção.

A exposição pretende colocar em diálogo duas perspectivas distintas sobre o que move o acto de coleccionar. Por um lado a visão de dois coleccionadores que reflecte o seu gosto pessoal e das suas ligações interpessoais e, por outro, a perspectiva que orienta a construção de uma colecção institucional, de raiz pública, como a que o MUDAS.Museu tem à sua guarda.

'Entre colecções: Maria Eugénia e Francisco Garcia e Museu de Arte Contemporânea da Madeira' poderá ser vista até 30 de Setembro de 2024.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará hoje, pelas 18 horas, presente na inauguração desta mostra.

Tome nota das restantes iniciativas que decorrem esta quinta-feira na Região:

09h00 - Reunião plenária;

09h00 às 17h00 - Feira Temática de Artesanato, no Mercado dos Lavradores;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

12h00 - Assinatura de Acordo de Geminação entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e a Câmara Municipal de Santa Cruz da Ilha de Santiago, em Cabo Verde;

12h00 - Apresentação da fase final da Taça de Portugal em ténis de mesa masculino, na Junta de Freguesia de São Pedro;

15h00 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues recebe em audiência o presidente do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, Alberto João Jardim, na Assembleia legislativa da Região Autónoma da Madeira;

18h00 - Santa Clara - Nacional da Taça de Portugal, no Estádio São Miguel;

19h00 - Estreia do Documentário 'Entrada dos Pastores', na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz;

Estreia da Peça de Teatro 'Livrai-nos da Guerra', no Teatro Municipal Baltazar Dias.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Janeiro, Dia Internacional do Obrigado(a):

1148 - D. Afonso Henriques conquista a vila de Óbidos aos mouros.

1896 - Morre, com 65 anos, o poeta e pedagogo João de Deus de Nogueira Ramos, autor de "Campo de Flores" e criador do método de leitura "Cartilha Maternal".

1935 - Sessão de abertura da primeira Assembleia Nacional da ditadura do Estado Novo.

1946 - É proclamada a República Popular da Albânia.

1985 - Começa a primeira edição do Festival Rock in Rio, no Brasil.

1989 - O Governo açoriano anuncia a privatização da transportadora aérea regional SATA.

2005 - O ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo é condenado a seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, no âmbito do caso EuroÁrea.

2016 - O argentino Lionel Messi é eleito o melhor futebolista do ano de 2015, recebe pela quinta vez a Bola de Ouro, troféu que já tinha conquistado em 2009, 2010, 2011 e 2012.

2022 - Morre, aos 65 anos, David Sassoli, jornalista e politico italiano, presidente do Parlamento Europeu desde 2019.

PENSAMENTO DO DIA

"As grandes conquistas estão na nossa própria solidão". Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa.

Este é o décimo primeiro dia do ano. Faltam 355 dias para o termo de 2024.