Escola da Ponta do Sol vai ter Laboratório de Aprendizagem Imersiva

No presente ano a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, que hoje assinala 47 anos de existência, vai passar a estar dotada de Laboratório de Aprendizagem Imersiva, revelou a Ricardina Andrade, presidente do conselho executivo da EBSPS.

A dirigente aproveitou a presença do presidente do Governo Regional, na cerimónia que decorre no auditório do Centro Cultural John dos Passos, que está por cumprir a promessa de construção de auditório na escola, feita por Miguel Albuquerque há um ano.

Com cerca de 640 alunos distribuídos por 38 turmas do 2. Ciclo ao Secundário, na EBSPS trabalham 130 professores e 50 funcionários.

Aproveitou para desafiar o Governo a pintar o edifício da escola, construído em 2001.