Acidente causa congestionamento na Via Rápida

Um acidente ocorrido dentro do túnel de João Gomes, está a condicionar o trânsito na Via Rápida no sentido Ribeira Brava - Machico.

O acidente aconteceu há menos de meia-hora e já foi detectado e está a ser controlado pela Via Litoral, mas a fila de trânsito já assume dimensões consideráveis, estendendo-se por mais de 1 km.

Ver Galeria

Desconhece-se as razões do acidente e as consequências do mesmo, mas as viaturas estão a conseguir passar além da zona afectada.