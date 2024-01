17 escolas da Madeira participam na 13.ª edição do 'Heróis da Fruta'

São 17 as escolas da Madeira que vão participar naquela que será a 13.ª edição da iniciativa 'Heróis da Fruta, que este ano junta 3.522 turmas de 1.105 escolas de todos os distritos e regiões do país.

EB1/PE da Calheta - Polo do Atouguia; EB1/PE da Fonte da Rocha; EB1/PE Lourencinha; EB1/PE do Covão e Vargem; E.B1/P.E. de São Martinho; Jardim-Escola João de Deus do Funchal; EB1/PE Areeiro e Lombada; Externato S. João; EB/PE Creche Professor Eleutério de Aguiar; EB/PE de Santo António e Curral das Freiras; Infantário Cidade dos Brinquedos; EB1/PE e Creche Eng Luís Santos Costa; Infantário Rainha Santa Isabel; EB1/ PE e Creche de Água de Pena; EB1/PE do Campanário; EB1/PE/C de Santana - Edifício de Caminho Chão; e EBS Lucinda Andrade são os estabelecimentos de ensino participantes.

No fundo, esta iniciativa da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) pretende aumentar o consumo diário de frutas e legumes. Elke Muranyi, Corporate Responsibility Director da ALDI Portugal, destaca que “65% dos mais de 80 mil alunos que participaram no projecto 'Heróis da Fruta', no passado ano lectivo, tiveram acesso a fruta distribuída gratuitamente na escola. Através desta parceria com a APCOI, temos conseguido promover mudanças com um impacto duradouro nos hábitos alimentares dos mais pequenos, estimulando o consumo diário de alimentos saudáveis. Por exemplo, quase metade (48,5%) das crianças participantes na edição anterior consumiram, pela primeira vez, pelo menos um hortofrutícola que nunca tinham experimentado antes".

Por seu lado, Mário Silva, presidente da APCOI afirma que "na última edição, o projecto 'Heróis da Fruta' garantiu a ingestão de pelo menos 1 milhão de porções de fruta e conseguiu diminuir a ingestão de alimentos menos saudáveis nos lanches escolares em 55%. Um sucesso que só é possível alcançar graças ao envolvimento de todos os parceiros que apoiam esta iniciativa. A 13ª edição do projecto escolar 'Heróis da Fruta' volta a contar com o apoio principal da ALDI"

“Para que nenhuma escola interessada fique de fora desta edição, decidimos prolongar o período de inscrições no site www.heroisdafruta.com até 15 de janeiro de 2024", conclui Mário Silva.