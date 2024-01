Dia de mergulhos, passeios e concertos

Nesta segunda-feira, 1 de Janeiro, primeiro dia de 2024, são muitos os madeirenses que faça chuva ou faça sol vão dar o primeiro mergulho do Ano Novo. Passar o dia em casa com a família ou passear pela ilha são também práticas comuns neste feriado.

Confira os eventos regionais agendados para hoje:

- 10h30 – A Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa, na entrada do Cais do Funchal, para apresentação do balanço da operação de limpeza e do fim-do-ano, com a presença do presidente da autarquia, Pedro Calado;

- 12 horas - O Complexo Balnear do Galo, no Caniço-de-Baixo, promove um Galo Plunge (em português um mergulho rápido), o primeiro do ano;

- Às 17 e às 20 horas – Concerto de Ano Novo da Orquestra Clássica da Madeira no Teatro Baltazar Dias;

- 15h30 - A Casa do Povo de São Roque do Faial celebra o Dia do Doente com o Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ a visitar os doentes da freguesia;

- 18 horas – A Orquestra de Bandolins da Madeira realiza o seu tradicional Concerto de Ano Novo no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Principais acontecimentos registados a 1 de Janeiro de 2024, Dia de Ano Novo e Dia Mundial Paz:

1695 - Abre o Banco de Inglaterra, a primeira instituição bancária do mundo;

1788 - Lançamento do primeiro número do jornal britânico The Times;

1863 - Entra em vigor a Proclamação da Emancipação dos escravos assinada pelo Presidente norte-americano Abraham Lincoln;

1896 - O físico alemão Wilhelm Roentgen apresenta os Raios X;

1898 - A luz eléctrica chega à cidade da Guarda, uma das primeiras a adoptar a nova tecnologia;

1902 - Primeira transmissão pública de rádio nos EUA;

1911 - É decretado o descanso semanal ao domingo, em Portugal;

1914 - A St. Petersburg-Tampa Air Boat Line, primeira companhia aérea da história, realiza o primeiro voo comercial entre São Petersburgo, na Rússia, e a Florida, nos EUA;

1945 - A França entra nas Nações Unidas;

1958 - Entra em vigor o Tratado de Roma, que cria a Comunidade Económica Europeia. Entra igualmente em vigor o Tratado da Comunidade Atómica (EURATOM);

1973 - Entrada na Comunidade Económica Europeia do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca;

1979 - Estados Unidos da América e República Popular da China reatam relações diplomáticas;

1980 - A Região Autónoma dos Açores é abalada por um sismo de grau 7 na escala de Mercalli que provoca a destruição parcial de Angra do Heroísmo;

1981 - A Grécia adere à Comunidade Económica Europeia;

1986 - Portugal e Espanha entram na Comunidade Económica Europeia;

1986 - Entra em vigor o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);

1987 - Agência de Notícias LUSA inicia a atividade;

1993 - Abre o Mercado Único da Europa dos Doze, de livre circulação de mercadorias, capitais e serviços;

1994 - Entra em vigor o Espaço Económico Europeu e o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA);

1995 - Adesão da Áustria, Finlândia e Suécia à União Europeia;

1997 - Portugal começa o segundo mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança.

1999 - É lançado o Euro, que nos primeiros três anos é uma moeda invisível, usada apenas para fins contábeis, por exemplo, em pagamentos electrónicos;

2000 - Inicio da segunda presidência portuguesa da União Europeia, um exercício que termina a 30 de Junho;

2001 - A Grécia torna-se o 12.º país a integrar a zona euro;

2002 - Primeiro dia da circulação do Euro, três anos após o nascimento oficial da moeda única europeia, a 01 de Janeiro de 1999;

2003 - Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência do Brasil;

2004 - Liberalização do sector português dos combustíveis;

2005 - Liberalização total do comércio mundial;

2006 - Restaurantes, bares e estabelecimentos similares passam a ser obrigados a emitir faturas sempre que os serviços prestados sejam de valor igual ou superior a 9,98 euros;

2007 - A Eslovénia torna-se o 13.º país da União Europeia a aderir à Zona Euro;

2007 - Roménia e Bulgária aderem à União Europeia, que passa a ter 27 Estados-membros;

2007 - A União Europeia assume a presidência do sistema de certificação do "Processo de Kimberly", um regime de comércio internacional que visa lutar contra os chamados "diamantes de sangue", utilizados para financiar conflitos armados;

2007 - Entrada de Angola na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP);

2008 - Entra em vigor a nova lei do tabaco, que proíbe o fumo em todos os espaços destinados a utilização coletiva;

2008 - Chipre e Malta aderem à Zona Euro;

2009 - A Eslováquia passa a integrar a Zona Euro;

2010 - Os utentes do Serviço Nacional de Saúde deixam de pagar as taxas moderadoras para internamento e cirurgias em ambulatório;

2011 - Dilma Rousseff, economista de 63 anos, toma posse como primeira Presidente do Brasil;

2011 - A Estónia é o 17.º país a aderir ao euro como divisa oficial;

2013 - A Croácia adere à União Europeia, tornando-se o 28.º Estado-membro;

2014 - Vinte e cinco cidades do Colorado, nos Estados Unidos, passam a permitir a venda legal e limitada de marijuana a maiores de 21 anos, em cerca de 160 lojas;

2014 - A Letónia é 18.º membro a entrar oficialmente na Zona Euro;

2014 - Entra em vigor a nova Lei das Finanças Locais, que prevê a criação de um fundo de apoio municipal para casos de rutura financeira e determina o fim do imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis;

2014 - Os médicos portugueses passam a ser obrigados a fazer o registo de óbitos numa plataforma da internet, o que permite identificar com rigor as causas das mortes;

2014 - Entra em vigor o regime de convergência de pensões entre o setor público e o setor privado, proposto pelo Governo, e que aplica um corte de 10% em todas as pensões a partir dos 600 euros, diferenciando ainda os cortes em função da idade dos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações;

2015 - Dilma Rousseff toma posse para um segundo mandato como Presidente do Brasil;

2017 - António Guterres inicia mandato de cinco anos como secretário-geral das Nações Unidas;

2018 - Salário mínimo de 580 euros entra em vigor e abrange 800 mil trabalhadores;

2018 - Entra em vigor a lei que prevê a paridade de género nas administrações do sector público empresarial, que tem o sector empresarial do Estado e o sector empresarial local, e o das empresas cotadas em bolsa;

2019 - Jair Messias Bolsonaro é empossado como o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil;

2020 - A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anuncia que Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), venceu as eleições presidenciais com 53,55 % dos votos;

2021 - Entra em vigor o Acordo de Comércio e Cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia;

2023 - Luiz Inácio Lula da Silva é empossado como o 39.º Presidente da República Federativa do Brasil, em Brasília.

