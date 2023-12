Rio de Janeiro espera receber 560 milhões de euros com festas de fim de ano

O Rio de Janeiro, conhecido pelas populares festas na noite da passagem de ano, espera obter receitas de três mil milhões de reais (560 milhões de euros) este domingo, mais 15% do que no ano passado.

Um estudo divulgado na quinta-feira pela prefeitura do Rio de Janeiro indica que a festa da passagem do ano deverá atrair este ano cerca de quatro milhões de pessoas, sendo que dois milhões, o mesmo número de 2022, se vão concentrar na praia de Copacabana.

A previsão, como no ano passado, é que 85% do público seja carioca, 12% de turistas brasileiros e 3% de visitantes internacionais, principalmente da Argentina, que vão ficar em média cinco dias na cidade.

O areal de Copacabana, a praia mais emblemática do Rio de Janeiro, vai acolher dois dos 12 palcos distribuídos pela cidade para as festividades organizadas pela autarquia com orquestras, grupos musicais e espetáculos de fogo-de-artifício.

Este ano, o espetáculo de fogo-de-artifício em Copacabana, sincronizado com uma banda sonora especial, tem uma duração de 12 minutos e apresenta no céu imagens, algumas das quais em homenagem à cantora Rita Lee, rainha do rock brasileiro que morreu em maio aos 75 anos.

Em Copacabana, que é invadida no dia 31 de dezembro por centenas de milhares pessoas, na maioria vestidas de branco, estão previstos espetáculos de sambistas como Jorge Aragão e Diego Nogueira e representantes da música urbana como Ludmilla e Luisa Sonza.

As festas nos dois palcos desta arena vão ser inauguradas pelo DJ David Guetta e encerradas pelas orquestras Imperatriz Leopoldinense e Unidos de Viradouro, duas das famosas escolas de samba que animam o também famoso carnaval da cidade.

Além das festas populares e gratuitas em 11 bairros do município, o 'réveillon', o segundo maior evento do Rio de Janeiro depois do Carnaval, tem este ano 38 grandes festas privadas, que deverão atrair 50 mil pessoas e gerar mais receitas do que em 2022.