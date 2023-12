Noite do Mercado da Calheta já está animada

O Mercado Abastecedor dos Prazeres voltou a enfeitar-se de Natal para acolher centenas de pessoas na tradicional Noite do Mercado da Calheta. De portas abertas até às duas da manhã, o recinto apresenta stands agrícolas com produtos locais da época, barracas de comes e bebes típicos desta altura do ano, e contou com animação musical, maioritariamente composta por grupos locais.

Veja as imagens na Noite do Mercado da Calheta capturadas pela lente de Miguel Espada, da ASPRESS: