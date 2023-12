Dia 01 de Janeiro a partir do 12:00 junte-se a nós no complexo balnear do Galo para mais um momento de convívio e boa-disposição

A tradição de mergulhar no mar no primeiro dia do ano mantêm-se. O Complexo Balnear do Galo, no Caniço-de-Baixo, está a organizar mais uma edição do seu Galo Plunge (em português um mergulho rápido e re-energizante) e convida todos aqueles que queiram participar. A entrada e participação é livre, e após o mergulho que se prevê exactamente ao 12:00, será servida uma bebida quente a todos os participantes. Junte familiares e amigos e venha mergulhar no novo ano com muita energia.

Complexo Balnear Lido Galomar

Rua Baden Powell, Caniço de Baixo, Piso -3