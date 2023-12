Sara Anjo propõe ‘passeio sonoro’ no Parque Ecológico do Funchal

A bailarina e coreógrafa madeirense Sara Anjo está de volta às suas origens com uma proposta diferente para estes dias de Natal mais agitados. ‘Passeio Sonoro’ acontece amanhã, dia 23 de Setembro, entre as 18 e as 18 horas e tem como palco o Parque Ecológico do Funchal.

Trata-se de uma caminhada, como prática artística experimental, que procura a transformação do lugar e dos seus significados. É uma actividade aberta a todos os interessados, carecendo de inscrição prévia. O ponto de encontro será no Centro de Recepção do Parque Ecológico do Funchal, na Ribeira das Cales. Os participantes terão de providenciar o seu transporte para este local.

Com esta proposta, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, Sara Anjo pretende, também, promover a “mudança das percepções que surgem ao se atravessar um território”.

A actividade acontece este sábado, dia 23 de Dezembro, entre as 15 e as 18 horas, no Parque Ecológico do Funchal. , Foto Sara Anjo

O percurso proposto pela coreógrafa e bailarina será circular, com uma distância aproximada de quatro quilómetros, pelo que é considerado fácil e acessível à maioria das pessoas. Os participantes deverão levar roupa e calçado confortáveis, não esquecendo o agasalho para o frio ou para a chuva. Cada pessoa terá, ainda, de levar os seus snacks e água.

De entre as acções que irão ser desenvolvidas no decorrer da actividade, a artista destaca aquelas que pretendem despertar a imaginação e fomentar a reflexão, assumidas como “fonte de experiências”, levando ao pensamento e apelando aos sentidos.

Os interessados em juntar-se a Sara Anjo neste ‘passeio sonoro’ devem inscrever-se pelo email [email protected] ou através do telefone 9142719178.

Esta actividade conta com produção da Agência 25, nomeadamente de Vítor Alves Brotas, Janine Lages e Maria João Bilro.