Noções de suporte básico de vida "podem fazer a diferença", diz Pedro Ramos

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, conjuntamente com a autoridade marítima, o corpo de bombeiros do Porto Santo e a autarquia local, promoveu este sábado, dia 19 de Agosto, dois exercícios de suporte básico de vida no areal da "ilha dourada", para explicar "o que é que se deve fazer quando uma pessoa está inconsciente e seja vítima de afogamento", conforme referiu Pedro Ramos.

Em declarações ao DIÁRIO, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil salientou a importância destas acções que "nos permitem tornarmo-nos melhores cidadãos" e "ajudarmo-nos uns aos outros".

"O facto de termos algum conhecimento como estas noções de suporte básico de vida - que é uma série de paços extremamente fáceis - podem fazer a diferença. Sabemos, por evidência científica, que cada minuto de atraso corresponde a menos 10% de possibilidade de recuperação para uma situação desta natureza que pode ser reversível", sublinhou o governante.