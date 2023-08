Lusodescendentes afectados pelo fogo no Havai agradecem a Pedro Calado

A comunidade de origem madeirense residente no Havai ficou deveras sensibilizada com a mensagem que o presidente da Câmara Municipal do Funchal enviou ao seu homólogo Richard Bissen Jr., Mayor da Cidade de Maui, que se encontra geminada com a capital madeirense desde 1985.

Funchal, município geminado com Maui, expressa solidariedade e apoio com Havai fustigado por fogos Face aos incêndios devastadores que eclodiram na Ilha de Maui, no Havai, a Câmara Municipal do Funchal e o seu presidente, Pedro Calado, numa missiva enviada ao presidente daquele Município, expressam "apoio e solidariedade neste momento particularmente difícil para a população".

Um dos principais líderes da comunidade madeirense no Havai, Danny Abreu, manifestou nas redes sociais o seu apreço pelo gesto do edil funchalense, afirmando ser impressionante o facto de, embora distante, o mesmo estar solidário com o martirizado povo de Maui, que sofreu imenso com o dramático incêndio que devastou praticamente toda a antiga cidade de Lahina.

Por seu turno, o Cônsul Honorário de Portugal, de origem madeirense, Taylor dos Santos, agradeceu a missiva que Pedro Calado endereçou ao Mayor e ao povo da Ilha de Maui.

Este incêndio, considerado apocalíptico pela população local, e que teve início na passada terça-feira, já ceifou a vida a 67 pessoas, sendo expectável que este número aumente nos próximos dias.

Balanço de vítimas mortais nos fogos do Havai revisto em alta para 67 O balanço de vítimas mortais dos incêndios no Havai foi revisto em alta para 67, segundo as autoridades.

Na perspectiva histórica, relembramos que a emigração madeirense para o Havai, então conhecido como Ilhas de Sandwich, teve início em 1878, sendo que na primeira leva aportaram em Honolulu 120 madeirenses, a 30 de Setembro desse ano, com o intuito de trabalharem nos campos da cana-de-açúcar. Tinha assim início a saga dos nossos conterrâneos naquelas ilhas do Pacífico. Entre 1878 e 1913 emigraram para ali 20.000 madeirenses.