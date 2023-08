'Caldeirão dos Barreiros' recebe hoje o primeiro teste da época

O Marítimo regressa hoje ao 'Caldeirão' para disputar um jogo da II Liga. É uma estreia no seu estádio de uma competição em que o objectivo assumido passa por colocar o clube de volta na elite do futebol nacional.

No encontro alusivo à 2.ª jornada do escalão secundário português, a formação madeirense também vai marcar a sua estreia nos confrontos com o AVS Futebol SAD, equipa que transita do sul e do Vilafranquense, para a Vila das Aves, no norte do país.

Sérgio Guelho é o árbitro do Marítimo – AVS O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou há instantes as equipas de arbitragem que irão estar na segunda jornada da Liga Betclic (I Liga) e da Liga Sabseg ( II Liga).

Depois da vitória inaugural da Liga Portugal SABSEG, diante o seu eterno rival, o Marítimo não se deixa deslumbrar. O lateral Fábio China sublinhou que foram "só três pontos conquistados" de uma longa caminhada e que agora segue-se um adversário experiente que vai criar bastantes dificuldades.

São um adversário muito difícil, pois trata-se de uma equipa experiente na II Liga, mas vamos fazer tudo fazer para que a vitória fique na Madeira. (...) Será bom poder sentir o apoio dos nossos adeptos, que têm sido maravilhosos no apoio à equipa, e vamos fazer de tudo para conquistar a vitória Fábio China, jogador do Marítimo

Reconhecendo o desejo do 'Leão do Almirante Reis' voltar depressa à I Liga, o treinador Manuel Tulipa alertou que um candidato ao título da II Liga têm que vencer os jogos no seu reduto, diante os seus adeptos.

Percebemos que esta competição carece de equipas que tenham consistência e que os jogos em casa sejam praticamente ganhos, a história recente da época passada foi assim. E nós queremos continuar a evoluir, a crescer, para sermos uma equipa muito mais sólida do que a que fomos no primeiro jogo e para que dentro da nossa casa, da nossas portas, sermos uma equipa muito forte e não deixarmos pontos para outras equipas Tulipa, treinador do Marítimo

Apesar de vir de uma vitória moralizadora no dérbi da Madeira, o timoneiro tem consciência de que o resultado foi melhor do que a exibição.

"Houve muitas coisas que foram positivas, e essas coisas têm que ser potenciadas e também aumentar o nível delas", disse, acrescentando que a formação verde-rubra necessita de melhorar na organização e transição defensiva.

“A equipa terá de ser muito mais segura e, quando falamos em segurança, não nos referimos apenas à linha defensiva ou aos médios mais recuados, mas para o todo, pois, quando não temos a bola, todos temos a obrigação de proteger ao máximo a nossa baliza, e, ainda, com a capacidade de recuperar a bola o mais alto possível”, referiu.

“Um candidato terá de atacar os jogos em casa para ganhar” O Marítimo estreia-se em casa, nesta sexta-feira, recebendo o AVS SAD, em jogo da segunda jornada da II Liga, onde volta a jogar 38 anos depois da ultima vez, com o objectivo assumido de regressar ao lugar onde, desde há muito, habituou os seus adeptos.

Por sua vez, o treinador do AVS, Jorge Costa, que também vem de uma vitória na jornada inaugural e regressa a uma casa que bem conhece, diz estar ciente das dificuldades que o Marítimo pode colocar, assim como o calor e humidade que se faz sentir.

A Madeira é uma região que me ficou no coração. O Marítimo é um excelente clube, portanto é um clube que respeito muito e que todos nós respeitamos. Mas estamos com muita vontade de trazer os três pontos. Jogar em Agosto não é fácil, com humidade, e temos que nos adaptar, mas temos os nossos trunfos e estou convencido que vamos fazer um bom jogo e que se tudo correr dentro da normalidade voltamos ao continente com a vitória Jorge Costa, treinador do AVS

Curiosamente, na época passada, em declarações ao DIÁRIO a propósito do embate do Marítimo frente ao FC Porto, Jorge Costa explicou que "não é nada fácil passar nos Barreiros", explicando que é um campo onde até pode existir uma certa "falta de ar".

A história diz isso e eu pessoalmente posso comprová-lo que foi sempre muito difícil. Em primeiro lugar, devido à qualidade que o Marítimo sempre apresenta nos seus plantéis e nos jogos, o que a torna uma equipa difícil de enfrentar a qualquer outra equipa que vá jogar nos Barreiros. Depois também há o factor do clima, em que quando está mais quente, há ali quase que uma falta de ar que torna difícil a respiração e a concentração. Jorge Costa, treinador do AVS

Além de Jorge Costa, quem também regressa a uma casa que bem conhece é o antigo médio maritimista, Fábio Pacheco, que agora com as cores do AVS mostra ambição para que a equipa alcance a sua segunda vitória consecutiva.

É um campo muito difícil, e é uma equipa que vem da I Liga e que certamente quer voltar o mais rápido possível. Sabemos das dificuldades que vamos apanhar, mas também já trabalhamos e estamos preparados para fazer um bom jogo e trazer os três pontos Fábio Pacheco, jogador do AVS

Equipa provável do Marítimo:

- Romain Salin; Igor Julião, Matheus Costa, Dylan Collard e Vítor Costa; René Santos, Diogo Mendes e Bruno Xadas; Lucas Silva, Platiny e Francis Cann;

Equipa provável do AVS:

- Pedro Trigueira; Léo Alaba, Clayton Sampaio, Anthony Correia e Fernando Fonseca; Fábio Pacheco, Bernardo Martins, Vasco Lopes, Luís Silva, John Mercado e Nenê;

Três baixas maritimistas:

- O extremo Edgar Costa e o médio Val Soares não são opções para esta partida, uma vez que ainda recuperam de lesões.

- O extremo Euler Silva, reforço apresentado no decorrer desta semana, ainda não reúne as condições físicas necessárias para ir a jogo.

