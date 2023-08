Mulher alterada foi salva pela PSP

A mulher com cerca de 40 anos que esta terça-feira se encontrava bastante alterada no novo túnel do Campo da Barca foi salva pela Polícia de Segurança Pública e não pelos bombeiros como, por lapso, foi noticiado na edição impressa de hoje.

Os agentes da PSP conseguiram demovê-la, aguardando depois a chegada dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.