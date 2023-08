Sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter abala Bogotá

Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter abalou hoje Bogotá, capital da Colômbia, com prédios a tremerem e milhares de pessoas a saírem para as ruas em busca de refúgio, adiantou a AFP.

O sismo teve epicentro na localidade de El Calvario, 40 quilómetros a sudeste da capital colombiana, a uma profundidade de 30 quilómetros, e ocorreu às 12:04 locais (18:04 de Lisboa), informou o Serviço Geológico Colombiano através de uma publicação na rede social X, (ex-Twitter).

Com prédios a tremerem e sirenes a dispararem, milhares de pessoas saíram para as ruas, tentando contactar os entes próximos através do telemóvel, enquanto trabalhadores deixaram um prédio em construção em busca de refúgio.

Cerca de 10 minutos depois do primeiro sismo, deu-se um segundo, sem danos visíveis nos edifícios da cidade com cerca de oito milhões de habitantes.

As autoridades ainda não divulgaram qualquer informação oficial relativa a vítimas ou a danos.