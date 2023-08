Marcelo Rebelo de Sousa convoca Conselho de Estado para 5 de Setembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou para 05 de setembro o Conselho de Estado, depois da última reunião deste órgão, em 21 de julho, ter terminado sem serem divulgadas as conclusões.

"O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 5 de setembro, pelas 15:00, no Palácio de Belém", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

Em 21 de julho, a reunião do Conselho de Estado, que durou cerca de quatro horas e meia, dedicada à análise da situação económica, social e política do país, terminou sem a divulgação de conclusões.

No comunicado da Presidência da República, com um parágrafo, lia-se apenas que "o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de sua excelência o Presidente da República, hoje, dia 21 de julho de 2023, no Palácio de Belém, em Lisboa, teve como tema central a 'análise da situação política, económica e social'".

No fim da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa passou pela Sala das Bicas, onde se encontravam alguns elementos da comunicação social, mas não quis prestar declarações.