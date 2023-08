Sérgio Guelho é o árbitro do Marítimo – AVS

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou há instantes as equipas de arbitragem que irão estar na segunda jornada da Liga Betclic (I Liga) e da Liga Sabseg ( II Liga).

No que diz respeito às equipas madeirense, que estão envolvidas na II Liga, Marítimo e Nacional, os verde-rubros são os primeiros a entrar em acção nesta segunda ronda, onde irão medir forças com o AVS, em partida agendada para esta sexta-feira no Estádio da Madeira, com início marcado para as 18 horas.

Para esta partida o conselho de arbitragem da FPF nomeou o árbitro Sérgio Guelho, da Associação da Guarda, que terá como auxiliares Rodrigo Roque e Alexandre Ferreira e Hugo Marques como quarto árbitro.

Já no VAR, teremos a presença de uma árbitra, desta feita Catarina Campos, que terá ‘ajuda’ (AVAR) de Hugo Ribeiro.

Quanto ao Nacional, apenas entra em capo na próxima segunda-feira no reduto do Trofense, a partir das 18h45. Carlos Teixeira, de Vila Real foi o árbitro nomeado, tendo como seus assistentes André Costa e João Martins, sendo que o quarto árbitro será Nelson Cunha.

Na Cidade de Futebol Manuel Mota e João Bessa Silva formam a equipa do VAR.