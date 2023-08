Mãe e filha feridas em acidente no Funchal

O acidente ocorrido esta tarde na Rua João Paulo II, no Funchal, provocou ferimentos a uma mulher na casa dos 70 anos e a outra com cerca de 50 anos.

As vítimas, mãe e filha, queixavam-se de dores da zona do tórax devido ao embate e foram assistidas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foram imobilizadas em plano duro e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já a viatura sofreu danos materiais após embater contra a árvore.