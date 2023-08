Os candidatos da CDU ao Parlamento Regional da Madeira realizaram hoje uma iniciativa política sobre "as ilhas que a ilha tem".

Depois de uma jornada de contactos com as populações na zona do Paiol, da Achada, dos Arrifes, da Levada dos Moinhos, no Bairro dos Moinhos e no Largo da Saúde, em São Pedro, Edgar Silva destacou que "as ilhas a que pertencemos estão cheias de outras ilhas para onde são remetidas as pessoas com mais baixos rendimentos, com os mais baixos salários, com as mais baixas pensões e reformas".

O cabeça de lista da CDU referi que "entre o Paiol e o Largo da Saúde, entre os Arrifes e os Moinhos, bem perto do centro do Funchal, formam-se ilhas que abrigam milhares de pessoas, nestas e em muitas outras ilhas deste arquipélago da desigualdade social".

Em todo o País, é na Madeira onde mais se tem acentuado a desigualdade social. E com níveis tão extensos e profundos de desigualdade social, como existe nesta Região Autónoma, não existe paz social, quando muito haverá muita alienação. Com elevados indicadores de pobreza e exclusão social não há paz social Edgar Silva, cabeça de lista da CDU

Nesta iniciativa, o candidato da CDU afirmou ainda que a injustiça social é o oposto da paz social. "E a dimensão das desigualdades sociais na Madeira gera um grave problema de violação de Direitos Humanos. Para a CDU é impossível a paz social com tanta desigualdade social. Não há paz social sem Justiça Social", sublinhou.