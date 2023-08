Bilhetes para o AVS SAD a partir dos 2 euros

O Marítimo tem à venda os bilhetes para a estreia em casa na Liga II, nesta sexta-feira, diante do AVS SAD. Os ingressos vão desde os 2 euros para o sócio criança e para o sócio jovem, e, ainda, para os sócios sem lugar anual nas bancadas Topo, passando por 4 euros na bancada lateral e 6 euros na Central. Para o público em geral, os bilhetes custam 5 euros (bancadas Topo), 10 euros (bancada Lateral) e 15 euros (bancada central).

Os bilhetes estão à venda nas lojas do Marítimo ao Almirante Reis e no estádio, sendo de referir que os sócios com lugar anual têm ingresso gratuito. No dia do jogo, a bilheteira abre às 16 horas, duas horas antes do início da partida.