“Um candidato terá de atacar os jogos em casa para ganhar”

O Marítimo estreia-se em casa, nesta sexta-feira, recebendo o AVS SAD, em jogo da segunda jornada da II Liga, onde volta a jogar 38 anos depois da ultima vez, com o objectivo assumido de regressar ao lugar onde, desde há muito, habituou os seus adeptos.

Na abordagem ao jogo, feita ao início desta tarde, Manuel Tulipa começou por abordar a “necessidade de respeitarmos os nossos adeptos”, adiantando depois que, para um candidato ao título nesta II Liga “as equipas têm de ser consistentes e atacar os jogos em casa para os ganhar”, falando depois de uma equipa, a sua, que ainda “continuar a evoluir e a crescer”, de forma a “tornamo-nos numa equipa muito mais sólida do que fomos no primeiro jogo, e. deste modo, na nossa casa, sermos uma equipa muito forte na conquista de todos os pontos”.

É um facto que o Marítimo vem de uma vitória moralizadora no derbi da Madeira, mas há a consciência de que o resultado foi melhor que a exibição. “O resultado foi bom, era o que ambicionávamos. Em muitos momentos do jogo, quando tivemos a bola, estivemos seguros, mas, dentro dessa segurança, desejamos ser também práticos e verticais, com a possibilidade de ver a baliza e ferir o adversário. Nos momentos que não foram bons, nomeadamente no aspecto defensivo – mais claramente por erros nossos do que propriamente por mérito do adversário, tirando o lance do golo do Nacional – houve, mesmo assim, muitas coisas positivas, que têm de ser potenciadas”, sublinha o treinador maritimista.

Tulipa fala depois na necessidade da equipa melhorar “na organização e transição defensivas”, asseverando que, neste âmbito, “a equipa terá de ser muito mais segura e, quando falamos em segurança, não nos referimos apenas à linha defensiva ou aos médios mais recuados, mas para o todo, pois, quando não temos a bola, todos temos a obrigação de proteger ao máximo a nossa baliza, e, ainda, com a capacidade de recuperar a bola o mais alto possível”.

O treinador do Marítimo quer uma equipa a jogar de forma “solidária e segura” e dá, como exemplo, os jogos que já observou das possíveis equipas candidatas à subida. “Percebemos que a segurança está intrinsecamente ligada a todos os comportamentos do jogo. Ainda agora vimos o jogo de um possível candidato [Santa Clara-Torrense] e constatamos um jogo muito fechado, muitas das vezes resolvido com a dinâmica da equipa ou por acções individuais. Não temos essa ideia para a nossa equipa. Queremos controlar o jogo de uma forma diferente uma equipa que tenha a bola, que jogue no meio campo ofensivo”, sustenta.

De qualquer forma Tulipa aponta para o facto de “ainda estar a chegar jogadores, haver pouco tempo de trabalho, contra equipas que mantiveram uma base da época anterior, pelo que criam uma vantagem na fase inicial da época”, insistindo que “queremos criar uma equipa consistente, robusta, e que não sofra muitos golos e que também o adversário não crie muitas oportunidades”.

De resto, o treinador verde-rubro tem a opinião que esta segunda Liga será muito competitiva. “Há muitas equipas com bons investimentos e bons planteis, já na Taça da Liga viu-se não haver muita diferença entre as melhores da II Liga e as últimas da I Liga – fomos a Vizela e jogamos taco a taco – e há 12 equipas muito consistentes, algumas com dinâmicas diferentes, muitas a equipas a defenderem com linhas baixas”, desenvolve.

Tulipa, que considera mesmo que, na II Liga, “há muitas equipas iguais e depois é um detalhe que vai fazer com que o jogo venha para o nosso lado ou não”, assume o objectivo de subida do Mar]itimo. “Desde o inicio nos propusemos a lutar pelos lugares que dão acesso à subida de divisão. Vamos procurar fazer isso com todas as nossas forças e com todas as nossas capacidades. Acho que temos jogadores muito criativos, que se estão a entender muito bem, sendo importante, contudo, o espírito de grupo nos momentos em que o jogo não está para nós, como aconteceu com o Nacional, e essa resilência terá de estar ligada às equipas que querem ser candidatas”, assume.

Manuel Tulipa conta com todos os jogadores, nomeadamente os que transitaram da época passada. Neste momento poderá entrar mais algum jogador, nomeadamente extremos para darem mais competitividade interna, recebemos agora o Euller Silva. Vamos aguardar que agora não seja necessário ir ao mercado, esperando que todos fiquem no plantel”,conclui.

O Marítimo defronta o AVS SAD na tarde desta sexta feira, no estádio dos Barreiros, pelas 18h15.