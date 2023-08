PS defende construção de parque público na Estrela da Calheta

A vereadora do Partido Socialista na Câmara Municipal da Calheta propôs, hoje, que a autarquia adquira um terreno no sítio da Estrela, junto ao Centro de Saúde da Calheta, para a construção de um parque público inclusivo, que conjugue as vertentes de parque infantil, zonas de lazer, áreas verdes e doca para autocarros de turismo.

Na reunião camarária desta tarde, Sofia Canha explicou a pertinência desta proposta, referindo que as zonas urbanas, particularmente as áreas mais densamente povoadas – como a Estrela da Calheta – “devem ser pautadas pela atenção à qualidade de vida dos cidadãos”, sendo, para isso, necessários novos elementos urbanos.

A Estrela da Calheta precisa de ganhar vida, como principal localidade do concelho. O município deve ser desenvolvido na perspectiva da sua população e não apenas em função dos turistas e visitantes Sofia Canha, vereadora do PS Calheta

Sofia Canha recordou, a propósito, a implantação do parque infantil na vila da Calheta, que não é tão utilizado, particularmente no Inverno, precisamente pelo facto de aquela localidade ter poucos habitantes.

Não obstante a necessidade de melhorar a qualidade de vida dos residentes, a autarca socialista considera que não se pode perder de vista o principal motor de desenvolvimento do concelho, o turismo, pelo que há que criar mais condições de atractividade de visitantes. Neste sentido, integrada no mesmo projecto, defendeu a criação de lugares de estacionamento para autocarros de turismo, de modo a evitar constrangimentos ao nível do trânsito e do comércio.