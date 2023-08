Laboratório do SESARAM "tem aumentado a capacidade da realização de análises não urgentes"

O Serviço Regional de Saúde da Madeira informa que o laboratório de Patologia Clínica tem "aumentado a capacidade da realização de análises não urgentes".

Em nota emitida, a instituição pública de prestação de cuidados de saúde, que foi alvo de um ataque informático, reitera o "restabelecimento de serviços essenciais para acesso ao sistema informático por parte dos profissionais de saúde" e garante que o funcionamento dos centros de saúde "acompanha o processo gradual tecnicamente possível".

Ontem, oito dias após o ataque informático, foi restabelecido o funcionamento do Laboratório, conforme anunciou o secretário regional de Saúde em conferência de imprensa.

Realização de análises clínicas retomada no SESARAM Oito dias depois do ataque informático que foi alvo, o Serviço Regional de Saúde ainda lida com alguns constrangimentos, embora, no entender do secretário regional de Saúde, as diferentes unidades não tenham deixado de funcionar

"Este foi um processo desenvolvido em conformidade com as normas de segurança", pode ler-se no comunicado de hoje.

Aos utentes, o SESARAM volta a solicitar que quando se desloquem a qualquer unidade pública de saúde, "se façam acompanhar de quaisquer documentos que tenham na sua posse, sejam relatórios de exames, análises clínicas, medicação ou notas de alta".

No caso do utente ser utilizador da aplicação móvel do Serviço Nacional de Saúde, é solicitada a disponibilização ao médico do registo móvel, "facilitando desta forma a prescrição habitual de medicação".