Cor acastanhada da água incomoda banhistas na Madalena do Mar e Ribeira Brava

Neste terça-feira, feriado da Nossa Senhora do Monte, a Região apresenta-se com muito sol e elevadas temperaturas, condições que são convidativas para um dia de praia. Porém, a qualidade da água tem afugentado alguns banhistas na praia da Madalena do Mar e Ribeira Brava.

Praia da Madalena do Mar

Conforme é possível verificar nas fotos e vídeos captados, a água apresenta-se com uma cor acastanhada e em certas zonas com alguma espuma. Apesar da 'sujidade', os banhistas afirmaram que na Madalena do Mar não existem indícios de mau cheiro, apontando como provável causa as terras que ficam acumuladas junto à foz da ribeira da Madalena.