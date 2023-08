Missa do Romeiro marca arranque das celebrações religiosas no dia de Nossa Senhora do Monte

Acaba de começar a Missa do Romeiro, uma celebração religiosa presidida pelo padre Vítor Sousa, pároco do Monte.

Este missa evoca os romeiros que, noutros tempos, acorriam à festa do Monte, vindos de todos os locais da Ilha, e, dada a distância, acabavam por pernoitar nos arredores da igreja.

Hoje, tal já não é prática corrente, sobretudo porque as facilidades viárias melhoraram significativamente.

A igreja está longe de estar cheia, nesta manhã de terça-feira, 15 de Agosto, dia feriado pela padroeira da Madeira. Um cenário que contrasta com a grande afluência de ontem à noite.

Nos arredores, tudo se prepara para mais um dia de festa, com os funcionários do departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal a removerem o lixo de uma noite de festa.

Para hoje, o momento alto do dia será a missa solene, agendada para as 11 horas, celebração que será presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Segue-se-á a procissão em honra de Nossa Senhora do Monte. Estes momentos deverão contar com as mais altas figuras civis, religiosas e militares da Região, bem como com muitos populares devotos.

Depois de uma noite de festa, a animação tradicional prossegue, hoje, depois das celebrações religiosas, tanto no Largo da Fonte, como no Largo das Babosas.