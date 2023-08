Realização de análises clínicas retomada no SESARAM

Oito dias depois do ataque informático de que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foi alvo, o Laboratório já está em condições de fazer as análises clínicas agendadas. Isso mesmo foi confirmado, esta tarde, por Pedro Ramos, na conferência de imprensa que decorreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o objectivo de fazer um ponto de situação ao problema.

Na ocasião, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil reiterou o retomar gradual dos vários serviços, actuando em “áreas nefrálgicas” realçando que, na última semana, têm sido desenvolvidos esforços para diminuir os constrangimentos para os profissionais e para os utentes.

"A partir do momento em que verificámos que poderia haver constrangimentos no sistema informático, o modelo de passagem de prestação assistencial para o papel foi rapidamente introduzido, e todos aqueles que têm as análises marcadas, ou que, durante esta semana, já têm essas análises marcadas através de um documento que foi apresentado pelo Serviço Regional de Saúde, podem vir fazê-las ao Laboratório", disse o governante.

Apesar da insistência dos jornalistas, Pedro Ramos escudou-se na investigação criminal em curso e evitou pronunciar-se sobre que dados teriam já sido recuperados.