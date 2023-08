O arraial do Monte motiva interrupções de trânsito, revela a Câmara Municipal do Funchal.

Confira:

14 de Agosto (segunda) – arraial do monte

Entre as 12h00 do dia 14 de Agosto e as 04h00 do dia 15 de Agosto

Interrupções de trânsito

Fica interrompida a circulação rodoviária no Largo da Fonte, Caminho das Babosas, Caminho da Lombada segmento entre a Rua Padre Manuel Romão Roque de Aveiro e o Largo das Babosas, Largo das Babosas, Caminho do Desterro segmento entre a Rua Padre Manuel Romão Roque de Aveiro e o Caminho das Babosas, Caminho de Ferro do Monte segmento a norte do Largo da Fonte exceto acesso a moradores, Caminho de Ferro do Monte segmento a norte do Caminho da Confeiteira, Ponte do Caminho de Ferro exceto táxis no sentido descendente, Travessa do Pico excepto moradores no sentido oeste-este, Caminho do Monte segmento entre o Caminho das Babosas e o Caminho das Tílias exceto acesso a moradores e Caminho do Pico exceto acesso a moradores.

Condicionamentos de trânsito

A circulação rodoviária na Estrada dos Marmeleiros e E.R. 103, efectuar-se-á apenas no sentido ascendente, entre o entroncamento com a Estrada da Corujeira (Corujeira de Baixo) e o cruzamento com o Caminho das Tílias e a Estrada da Corujeira (Corujeira de Dentro);

A circulação rodoviária na Estrada da Corujeira, a oeste do cruzamento da E.R. 103 e do Caminho das Tílias, efetuar-se-á apenas no sentido descendente;

A circulação rodoviária no Caminho do Monte, segmento entre a Rua das Lajinhas e o Caminho das Tílias, efetuar-se-á apenas no sentido ascendente;

Os veículos que circulam no Caminho das Tílias serão encaminhados para o Caminho do Monte em direção à Rua das Lajinhas;

A circulação rodoviária na Rua Padre Manuel Roque de Aveiro e Caminho da Confeiteira, efetuar-se-á no sentido este-oeste;

A circulação rodoviária no Caminho do Desterro, segmento entre o cruzamento com o Caminho da Confeiteira e o Caminho da Portada de Santo António, efetuar-se-á apenas no sentido descendente.

15 de Agosto (terça) – Procissão de Nossa Senhora do Monte

Procissão às 12H30

Entre as 09h00 e as 19h00, repetem-se as alterações do Ponto 2, com exceção do acesso a moradores e operações de carga e descarga a partir do Caminho da Lombada.

20 de agosto (domingo) – Procissão do Santíssimo Sacramento

Procissão às 18h15

Entre as 15h00 e as 21h00, fica interrompida a circulação rodoviária no Largo da Fonte, Ponte do Caminho de Ferro, Caminho das Babosas, segmento entre o Caminho do Monte e o Caminho de Ferro do Monte e no Caminho do Monte a sul do Caminho das Tílias.

Os veículos que circulam no Caminho das Tílias e no sentido descendente do Caminho do Monte serão encaminhados para o Caminho de Ferro do Monte.

A circulação no Caminho das Babosas será realizada nos dois sentidos no segmento entre o Caminho do Monte e o Caminho do Desterro.

A circulação na Estrada dos Marmeleiros e E.R. 103, efetuar-se-á apenas no sentido ascendente, entre o entroncamento com a Estrada da Corujeira (Corujeira de Baixo) e o cruzamento com o Caminho das Tílias e a Estrada da Corujeira (Corujeira de Dentro).

Como alternativa ao sentido descendente, os condutores e transportes públicos devem circular pela Estrada da Corujeira.

Outras informações

A praça de táxis será transferida temporariamente para o sentido ascendente da E.R. 103, a norte do entroncamento com o Largo da Fonte, continuando após o lugar de táxis já existente no local.

Está autorizado o estacionamento de veículos devidamente identificados da fiscalização municipal e da Polícia de Segurança Pública no Caminho de Ferro do Monte, no segmento a norte do entroncamento com a E.R.103 e Largo da Fonte.

É estritamente proibido parar ou estacionar na Ponte do Caminho de Ferro do Monte.

As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que estando verificadas as condições de segurança rodoviária esta entidade irá proceder à reposição da circulação rodoviária.