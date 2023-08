Com o entardecer aumentou significativamente a afluência de locais e visitantes à Festa de Nossa Senhora do Monte, adivinhando-se uma noite muito concorrida. Entre o Largo da Fonte e o Largo das Babosas, com passagem pela Igreja do Monte, são já muitos os ‘romeiros’ que marcam presença neste que é dos arraiais mais emblemáticos e participados da Região.