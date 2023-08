Caminho do Trapiche vai passar a chamar-se Estrada de São João de Deus

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que esta quinta-feira esteve presente nas comemorações do aniversário da Casa de Saúde de São João de Deus, no Trapiche, Santo António, elogiou o trabalho feito por esta instituição e pelos seus profissionais de saúde em prol da comunidade.

Pedro Calado afirmou mesmo não ser sequer possível quantificar o "valor" do que fazem, "diariamente".

O autarca, que desejou "muita força e dinâmica para a obra" que a Casa de Saúde de São João de Deus realiza, referiu ainda o facto da instituição assinalar para o ano o seu centenário, na Madeira, salientou a vontade do Município do Funchal "estar associado a esta grande obra social", apontando "projectos em mente", que podem ser "operacionalizados", havendo lugar neles para a questão da prevenção contra o consumo de drogas.

Para o próximo ano, em que se comemora o centenário da instalação da Casa de Saúde, na Região, a autarquia vai mudar o nome da via que a serve. O Caminho do Trapiche vai passar a ser Estrada de São João de Deus, informou ainda Calado.