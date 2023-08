Temperatura alta, ambiente (ainda) morno

A contrastar com a temperatura alta, o ambiente que a esta hora - meio da tarde - se vive no perímetro do arraial do Monte é ainda morno. Apenas algumas dezenas de locais e visitantes, sobretudo estrangeiros, vão deambulando entre o Largo da Fonte e das Babosas, com passagem pela igreja do Monte.

No coreto do Largo da Fonte a Banda de Nossa Senhora de Fátima, do Arco de São Jorge, anima os presentes e atrai as atenções de quem passa por perto.

Enquanto isso uma brigada da fiscalização municipal, com a colaboração da PSP, verifica os postos de venda ambulante.

Espera-se que com o aproximar da noite o movimento cresça exponencialmente, sendo de esperar milhares de madeirenses e visitantes nesta que é 'a mais longa noite' do ano no Monte.