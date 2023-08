O Partido Socialista, a menos de dois meses das eleições, ainda não foi capaz de apresentar um projecto para a Região ou, mais básico ainda, uma única ideia, uma única proposta, séria e credível, para o desenvolvimento da Região e bem-estar dos madeirenses.O PS é um partido descaraterizado, amorfo e sem uma linha orientadora. O seu líder – antevendo o resultado eleitoral de Setembro, e para se salvaguardar para futuro junto da hierarquia socialista do Largo do Rato, - prefere não manifestar uma única palavra de discordância para com o Governo da República em questões que penalizam a Madeira e os madeirenses. Senão vejamos.Sobre o chumbo do Estatuto do Estudante Deslocado – uma proposta da JSD Madeira reprovada pelo PS na Assembleia da República – e que garantia, entre outras questões de justiça social, viagens a 65 para os estudantes da Madeira, bem como um contingente madeirense nas residências universitárias do continente, Sérgio Gonçalves não foi capaz de proferir uma única palavra.Sobre o financiamento da Universidade da Madeira - um imprescindível instrumento de desenvolvimento cultural, económico e social da nossa Região – Sérgio Gonçalves fez o que parecia mais difícil: apresentou uma proposta confrangedora e a roçar o ridículo contra os interesses dos madeirenses. Quase ao nível de quem já disse que resolveria todos os problemas de Saúde da Região comprando um hospital privado. Mas faz algum sentido na cabeça de alguém defender que sejam os madeirenses a pagar e a suportar aquelas que são as obrigações do Estado Central na Região? Só mesmo para este PS.Sobre a construção da residência universitária de São Roque – fundamental para o projecto de internacionalização da UMa e uma obrigação do Governo da República ao abrigo do PRR – têm sido, uma vez mais, a JSD e o PSD da Madeira a confrontar o Ministério do Ensino Superior a (in)execução desta obra que teima em não sair do papel. E o que disse até agora o PS Madeira sobre a possibilidade de incumprimento dos prazos do PRR para a execução desta obra? O mesmo de sempre: nada.Sobre o contingente Madeira de acesso ao ensino superior fora da Região – que o Governo da República prometeu acabar – foi também constrangedor ver a reação do PS Madeira. Na altura os socialistas madeirenses fizeram um grande esforço para não hostilizar os seus superiores de Lisboa. Não fosse a grande mobilização da JSD e do PSD na liderança mediática desta luta e no próximo ano lectivo as famílias e os estudantes da Madeira estariam a viver um dos maiores retrocessos culturais da história da nossa Autonomia.Felizmente que na Madeira votam os madeirenses. E os madeirenses reconhecem quem sempre defendeu a Região junto do poder central. Reconhecem quem no passado construiu e desenvolveu a nossa Região. E reconhecem quem tem ideias, iniciativa e um projecto de futuro para o progresso para a Região.