A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou, hoje, que vai aprovar um voto de louvor à nadadora Susana Sousa Gomes, pela conquista da medalha de ouro nos 100 mariposa no Campeonato do Mundo de Masters de Natação, em Fukuoka, Japão.

A atleta do Clube Naval do Funchal sangrou-se, desta maneira, na primeira Campeã do Mundo Portuguesa neste escalão.