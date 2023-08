SESARAM cria "estrutura de contingência" que permite acesso gradual aos serviços

O Serviço Regional de Saúde informou, em comunicado emitido esta tarde, que "está implementada pelo Núcleo de Informática e Tecnologias do SESARAM, uma estrutura tecnológica de contingência que permite acesso gradual aos serviços".Um sistema que permitirá um acesso "gradual e progressivo ao longo do tempo".

O SESARAM garante que "actividade assistencial está a funcionar", mas reconhece "alguns constrangimentos que naturalmente podem existir, devido à situação excepcional que se atravessa neste momento".

O Conselho de Administração do SESARAM solicita aos utentes que sempre que se dirijam a qualquer unidade, se façam acompanhar de quaisquer documentos que tenham na sua posse, sejam relatórios de exames, análises clinicas, medicação ou notas de alta.

"O Conselho de Administração, perante o ataque informático de que o SESARAM foi vítima, considera que os utentes e profissionais têm demonstrado um grau de compreensão elevado perante a atual situação, pelo que agradece a todos quantos neste momento estão cientes da necessidade de adaptação a esta situação", refere o SESARAM em comunicado.

Amanhã, às 17:00H, terá lugar uma conferência de imprensa com a presença do Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil, das direções técnicas, do ACES e do Conselho de Administração.