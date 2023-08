SESARAM passa a disponibilizar agendamento de consultas e de outros actos de saúde

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) informou, esta tarde, que já foram restabelecidos os "serviços essenciais para acesso ao sistema informático por parte dos profissionais de saúde".

Entre esses serviços que a partir de hoje passaram a estar disponíveis para os profissionais está o agendamento das consultas, "significando a disponibilidade de recuperação e marcação de actos de saúde", adiantando, no comunicado diário, que "este serviço é transversal aos serviços clínicos do SESARAM".

A recuperação gradual das funcionalidades da plataforma informática é apontada como um dos passos para "o normal funcionamento dos serviços clínicos".

No mesmo comunicado, o SESARAM dá conta de que, hoje, cinco dias depois do ataque, decorreu uma reunião, onde esteve presente a presidente do Conselho de Administração, o director clínico, bem como o director de enfermagem, o coordenador do Agrupamento dos Centros de Saúde e as entidades que estão a acompanhar o processo do ataque de que aquela empresa pública foi vítima, com o objectivo "dar conhecimento da estratégia interna que está delineada para combater os constrangimentos causados pelo ataque informático" aos enfermeiros gestores e dirigentes.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, o SESARAM apela a que os utentes que se desloquem às unidades de saúde públicas da Região "se façam acompanhar de toda a informação clínica que tenham na sua posse, sejam relatórios de exames, análises clínicas, medicação ou notas de alta".

Além disso, sendo utilizador da aplicação móvel do Serviço Nacional de Saúde, é solicitada a disponibilização do respectivo registo móvel ao médico, facilitando, desta forma, a prescrição habitual de medicação.

No que toca aos empenho dos seus funcionários, o SESARAM reforça o reconhecimento da "capacidade de resiliência e esforço que os profissionais de saúde e os utentes têm demonstrado neste período de adaptação", com destaque para os profissionais afectos ao Serviço de Sistemas de Informação do SESARAM, pelo "o trabalho árduo e ininterrupto que a equipa tem demonstrado na resposta dada ao ataque informático".