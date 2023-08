Mais de 3.650 actos realizados no SESARAM no início desta semana espelham 'normalidade'

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM), através de comunicado, refere que a "actividade clínica e assistencial se encontra a ser realizada dentro do constrangimento que a ausência da rede informática permite", por força do ataque informático sofrido no passado domingo.

Esta normalidade condicionada, como hoje foi apontada pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, espelha-se nos números apresentados no comunicado desta quinta-feira, onde constam mais de 3.650 actos médicos e assistenciais praticados até nos dias 8 e 9, terça e quarta-feira últimas.

Nessas contas entram, por exemplo, 47 cirurgias programas não urgentes (dias 7 a 9); 539 consultas nas diversas especialidades realizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (dia 8); 160 consultas no Hospital dos Marmeleiros (dia 8); 26 consultas e 75 tratamentos realizados no Centro de Tratamento de Adicções (dia 8); e 2.812 consultas realizadas nos diversos centros de saúde da Região (dia 8).

"A todos estes números acrescem os atendimentos urgentes realizados nos centros de saúde e hospitais", acrescentam.

Entretanto, o SESARAM dá conta de que o contacto telefónico do Hospital dos Marmeleiros já foi restabelecido (291 705 730) e que foi reforçada a equipa afecta ao Gabinete de Apoio à Família com mais dois elementos, como forma de minimizar os constrangimentos na prestação de informações aos utentes.

A par disso, volta a ser pedido aos cidadãos "que se desloquem às unidades de saúde, por diferentes motivos, se façam acompanhar de toda a informação clínica que tenham na sua posse, sejam relatórios de exames, análises clínicas, medicação ou notas de alta". A quem for utilizador da aplicação móvel do Serviço Nacional de Saúde, solicitam que seja disponibilizado ao médico o registo móvel, facilitando desta forma a prescrição habitual de medicação.

Terminam o comunicado dizendo que "o Conselho de Administração do SESARAM reafirma o que tem dito, reconhecendo a capacidade de resiliência e esforço que os profissionais de saúde e os utentes têm demonstrado".