Regresso de emigrantes venezuelanos veio colmatar falta de mão-de-obra

Ricardo Nascimento, que até há bem pouco tempo era o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, tendo suspendido o seu mandato por via de integrar as listas da coligação 'Somos Madeira' para as Eleições Legislativas Regionais, falou da realidade com que teve de lidar, enquanto autarca, sobretudo nos anos de 2018 e 2019, quando se registou um regresso em massa de emigrantes lusovenezuelanos.

Na sua opinião, de forma geral, todos terão sido bem recebidos e "estão bem integrados", arriscando dizer "ainda bem que vieram", pois permitiram colmatar a carência de mão-de-obra que se tem verificado na Região, sobretudo na restauração.

Mas, o ex-autarca reconhece que “a sua vinda criou alguns desafios", quer para as autarquias, quer para o Governo Regional, referindo-se a pessoas que vieram sem nada, o que obrigou a Câmara Municipal da Ribeira Brava a adaptar os regulamentos dos apoios em vigor, para poder chegar a essas pessoas.

A par disso, Ricardo Nascimento falou da recuperação do imobilizado do concelho levada a cabo por estes emigrantes retornados.