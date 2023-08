Cinco voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Cinco voos, entre partidas e chegadas, foram hoje cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O primeiro voo a ser cancelado foi o IB 8244 da companhia aérea Iberia, com origem em Barcelona, com chegada prevista para as 11h30.

Foi igualmente cancelado o voo TO 7840 da companhia aérea Transavia France, com origem em Nantes e cuja chegada estava prevista para as 17h45. E ainda o voo IB 8246 da companhia Iberia, com origem em Bilbão e chegada às 18h05.

O voo TO 7841 da Transavia France sofreu também um cancelamento, com partida prevista para as 18h20 e destino a Nantes, assim como o voo IB 8245 da companhia aérea Iberia, com saída às 18h45 e com destino a Barcelona.

Apesar destes cancelamentos, e de acordo com o site FlightRadar, os aviões estão a aterrar sem problemas naquela infraestrutura aeroportuária.