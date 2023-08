Albuquerque preocupado com comunidade portuguesa no Havai

O presidente do Governo Regional não ficou indiferente aos efeitos devastadores causados pelos fogos florestais que fustigaram o Maui, ilha do arquipélago do Havai, onde reside uma comunidade lusodescendente, uma maioria oriunda da Madeira. O chefe do executivo insular já endereçou uma missiva ao governador Josh Green manifestando a sua “solidariedade e profunda preocupação pelos devastadores incêndios florestais que actualmente afectam a ilha”.

O tempo seco anormal e as mudanças climáticas contribuíram para esta situação infeliz numa região geralmente húmida e tropical.

“Estamos particularmente preocupados com os relatos que indicam que entre as mais de oitenta vítimas poderão existir indivíduos de ascendência portuguesa. Como uma Região com fortes laços com nossas comunidades emigrantes, compartilhamos uma preocupação especial com o bem-estar das pessoas afectadas”, lê-se numa carta escrita em inglês para o seu homólogo.

Albuquerque sublinha os laços culturais entre a Madeira e o Havai, “pois o nosso património comum é enriquecido pelos elementos culturais trazidos pelos emigrantes madeirenses para o vosso arquipélago. Além disso, é de referir que a cidade do Funchal, capital da Madeira, é geminada tanto com Honolulu como com a cidade de Maui”, recorda o antigo presidente do município funchalense.

“Este ano é particularmente significativo para as nossas duas regiões, pois comemoramos o 145º aniversário da chegada dos primeiros emigrantes madeirenses ao Havai. Esse vínculo histórico fortalece ainda mais nosso compromisso de apoiar, dentro de nossas limitações geográficas, durante esse período difícil”, acrescenta o governante, mostrando a sua esperança que a situação melhore em breve e que as comunidades afectadas recebam o apoio e os recursos necessários para recuperar deste desastre.

“Os nossos pensamentos e orações estão com todos os afectados, incluindo todos os luso-descendentes que possam ter perdido suas vidas ou sido afectados por esta tragédia”, expressa numa última mensagem.

Também esta manhã, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, disse estar a acompanhar de perto, com as autoridades locais, a evolução dos incêndios tendo falado com o Cônsul Honorário de Portugal, de origem madeirense, Taylor dos Santos.

De resto sucedem-se as mensagens de solidariedade como foi o caso de ontem de o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado ter enviado uma nota ao seu homólogo, conforme demos conta.