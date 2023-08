Paços e Leiria empataram em jogo de muito calor e pouco futebol

O Paços de Ferreira e a União de Leiria abriram hoje a edição 2023/24 da II Liga de futebol com um empate 0-0, num jogo em que os pacenses tiveram mais iniciativa e os leirienses as melhores oportunidades.

Os locais, recém-despromovidos ao segundo escalão, apresentaram seis reforços no 'onze', contra apenas três dos leirienses, de regresso aos escalões profissionais, num jogo em que a emoção ficou reservada para o segundo tempo e os minutos finais.

O Paços teve sempre mais iniciativa, mas os leirienses estiveram sempre mais perto de marcar, num jogo também condicionado pelo calor que se fez sentir.

Welton contrariou as estatísticas e ficou perto do golo para o Paços, aos 54 minutos, mas falhou o remate, reagindo e respondendo o Leiria, aos 73, por Jordan.

O filho de van der Gaag, antigo central que chegou a jogar em Portugal (Belenenses e Marítimo), rodou sobre Ferigra à entrada da área e testou os reflexos de Marafona. Da marcação do canto, Róchez, até aí desaparecido no jogo, cabeceou ao 'ferro'.

Marafona voltou a ver a baliza pacense ameaçada no derradeiro lance do jogo, quando Jair Matheus, por muito pouco, não conseguiu inaugurar o marcador, num desfecho semelhante ao de Matchoi, também nos descontos, em remate exterior travado pelo leiriense Kieszeck.

A União de Leiria foi a jogo com uma estratégia que apostava mais na povoação dos espaços à frente da sua baliza, procurando explorar, depois, as saídas rápidas, mas o Paços revelou sempre dificuldades em quebrar linhas, e acabou por evidenciar algumas lacunas no plantel. O empate respeita o que foi o jogo.