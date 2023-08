Quinta-feira com poucas nuvens e aviso laranja para o calor

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu pouco nublado, apresentando períodos de muita nebulosidade nas vertentes Norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Conte com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) no extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas a partir do final da tarde.

No Funchal é esperado céu pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Está prevista uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima. Na Madeira, o IPMA prevê que os termómetros cheguem aos 30ºC, e aos 28ºC, no Porto Santo. Desde a meia-noite que está em vigor um aviso laranja, abrangendo a costa Sul da ilha da Madeira e a ‘Ilha Dourada’, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. No resto da ilha da Madeira, vigora um aviso amarelo. Todos estes avisos prolongam-se até às 17 horas do próximo sábado.

Devido às temperaturas elevadas, o Serviço Regional de Protecção Civil emitiu, na tarde de ontem, um conjunto de alertas, não apenas com vista à segurança das populações, mas também com o objectivo de prevenir os incêndios rurais e florestais.

De ter em conta que, tanto na Madeira, como no Porto Santo, o índice ultravioleta está muito elevado (10), sendo, por isso, recomendados cuidados redobrados na exposição ao sol, sendo aconselhado o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar. Deve ser evitada a exposição das crianças ao sol.

Ainda assim, se vai fazer praia, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 metro, passando gradualmente a ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, o IPMA prevê ondas do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 23/25ºC.