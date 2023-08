Ambição de Ventura para retirar maioria ao PSD/CDS em destaque na imprensa nacional

A ambição do líder do Chega, André Ventura, de querer eleger um grupo parlamentar e retirar a maioria ao PSD/CDS, abrindo portas a um governo novo madeirense, está em destaque, hoje, na primeira página do no Diário de Notícias.

Ventura iniciou na segunda-feira, e durante uma semana, na Madeira, a preparação das regionais, e em declarações a este matutino disse que pretende "eleger um grupo parlamentar significativo e retirar a maioria absoluta ao PSD". O que se pode traduzir na eleição de três deputados, o que com a retirada da "maioria" daria ao Chega a oportunidade que "procura" para "mudar este sistema de governação".

Hoje, numa entrevista concedida ao DIÁRIO, o presidente do Chega afirmou que, tal como acontece a nível nacional, quer que o partido seja "a terceira força política".

- "O mundo em Lisboa à espera de Francisco: 'Sintam-se em casa' e 'ponham-se a caminho'"

- "Parque Eduardo VII recebeu peregrinos de mais de 150 países na abertura da Jornada Mundial da Juventude. Cardeal Patriarca desejou boas-vindas à multidão. Hoje chega o Papa a Portugal"

- "Rodolfo Gil: 'Jorge Bergoglio era um sacerdote que, com sapatos muito humildes, percorria os bairros mais vulneráveis da Argentina'"

- "Pena máxima: Jéssica 'perdeu o direito à infância de forma medieval'"

- "Mais 100 euros: Salário médio ganha poder de compra e sobe para 1358"

- "Alta tensão. Paulo Vizeu Pinheiro: 'O Papa Francisco é uma bênção para a Igreja e o encontro com a verdade, às vezes é dura'"

Correio da Manhã:

- "Jornada Mundial da Juventude já começou. Maré de gente à espera do Papa"

- "Oliveira do Hospital. Seita em risco de perder crianças"

- "Grande operação da Polícia Judiciária entra no reino do Pineal"

- "Pena máxima para assassinos de Jéssica"

- "Projeto da EDPR. Ministro [do Ambiente] autoriza abate de 1821 sobreiros"

- "Crime. Sem abrigo morto à pancada na Parede"

- "Mundial feminino. Sonho bate no poste"

- "Barça e Atlético empurram Félix para o Benfica"

Público:

- "Nunca houve tantos médicos aposentados a trabalhar no SNS"

- "Jornada Mundial da Juventude: Missa inaugural encheu o Parque Eduardo VII e deixou um recado aos jovens"

- "Banco de Fomento forçado a tapar buracos antigos fecha contas de 2022 com prejuízo"

- "Futebol: Faltou um palmo a Portugal no Mundial feminino"

- "Partidos: Acabou acordo de regime entre PSD e PS nas 'secretas'"

- "Reportagem: 'O Senhor dos Rebuçados' no imaginário dos açorianos"

- "Mosca-da-fruta: Foram identificados os genes que induzem o parto virgem nos animais"

- "76.ª edição: Locarno, um festival ponta-de-lança para o cinema de autor, com carinho por Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Bem-vindo. Welcome. Bienvenido. Bienvenue. Benvenuto. Willkommen. Papa Francisco encontra-se hoje com vítimas de abusos sexuais"

- "Jovens peregrinos de oito países dizem ao JN o que esperam desta visita"

- "Polícia alerta para burlas com refeições e TVDE"

- "Obras públicas aceleram à boleia das câmaras"

- "Jéssica: Mãe e família que matou menina condenadas a pena máxima"

- "Mundial: Título de melhor estreante dá ânimo após eliminação"

- "Oliveira do Hospital: Seita do Reino do Pineal obrigada a registar menor"

- "Richard Zimler: 'Literatura é mais importante do que vender livros'"

Negócios:

- "21 mil pensionistas ficam sem complemento solidário"

- "Reportagem: Jornada da Juventude traz fé a alguns negócios"

- "Distribuição: Investigação a cartel do sal arquivada por falta de provas"

- "Metais preciosos: Ouro inicia 'sprint' rumo a novo máximo histórico"

- "Sustentabilidade 20/30: Portugal é o eterno incumpridor na reciclagem"

- "80% da despesa continua retida"

A Bola:

- "'No Benfica acreditam em ti'"

- "Kokçu sente-se valorizado na Luz, confessa o pai"

- "Sporting. Liverpool tenta desviar André"

- "FC Porto. Tarem decisivo contra o SC Braga"

- "Mundial feminino. Foi por um triz"

Record:

- "Trubin à mesa"

- "Benfica. Guarda-redes do Shakhtar agrada mas é caro"

- "Portugal 0 -- 0 EUA. Sonho bateu no poste [mundial feminino de futebol"

- "Sporting. Leão duplica salário de Hjulmand"

- "FC Porto. Taremi marca de penálti contra o SP. De Braga. Afinação para a supertaça"

O Jogo:

- "Taremi afina a mira"

- "Iraniano marcou o golo que valeu a vitória do FC Porto em jogo-treino com o Braga"

- "Portugal 0 -- EUA 0. O sonho esbarrou no poste"

- "Sporting. Hjulmand bate Ugarte aos pontos"

- "Médio defensivo dinamarquês apresenta melhor registo estatístico"

- "Nico González estreou-se no meio-campo portista"

- "Benfica, Roger Schmidt acelera Kokçu"