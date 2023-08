Protecção Civil deixa recomendações face ao aviso vermelho para a Madeira

Face aos avisos emitidos pelo IPMA, que colocou as Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido ao tempo quente, o Serviço Regional de Protecção Civil emitiu um leque de recomendações aos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural.

Evitar a realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

Evitar a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos;

Evitar queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

Evitar fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.

Regiões montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido ao calor O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as regiões montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido ao tempo quente, até às 23 horas deste sábado.

De acordo com os contactos estabelecidos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é recordado que as temperaturas máximas do ar na Costa Sul da Madeira, incluindo as cotas intermédias e terras altas, vão variar entre os 30º C e 35º C, sendo que os dias mais quentes serão os dias 11, 12 e 13 de Agosto (sexta-feira a domingo).

No mesmo período, a humidade relativa do ar será baixa, com valores inferiores a 30% nas cotas intermédias, em especial da costa sul e em altitude. O vento, será com alguma persistência, moderado (até 30 km/h) de norte ou nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), em especial nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira, com rajadas até 70 a 80 km/h.