Campanha 'Mais Verão… Sem Drogas' previne jovens em Câmara de Lobos

A Direcção Regional da Saúde (DRS), através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), desenvolve, desde 2015, o projecto #Vibes4U NoDrugs, em parceria com a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny (ESESJC), a Universidade da Madeira (UMa), a Polícia de Segurança Pública e as Autarquias da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da campanha 'Mais Verão… Sem Drogas' promovida pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.