Investigadores da PJ regressam a Lisboa

O KC-390 da Força Aérea Portuguesa aterrou, há instantes, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, onde aguardava um autocarro com a equipa de investigadores da Polícia Judiciária que se deslocaram à Madeira no âmbito da operação 'Rota do Viajante II'.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, durante as diligências foram recolhidos elementos probatórios, a fim de consolidar a investigação em curso à prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação ou contrafação de documentos e branqueamento de capitais. altamente organizada.

Em resultado desta vinda à Madeira, a PJ executou 71 mandados de busca e apreensão, domiciliárias e não domiciliárias, bem como a detenção, fora de flagrante delito, de cinco suspeitos da prática de fraude ao Estado, no âmbito do subsídio social de mobilidade. As buscas ocorreram em Lisboa, Loures e na Região Autónoma da Madeira, designadamente nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos.

Os detidos, suspeitos de terem embolsado indevidamente mais de meio milhão de euros em subsídios através de viagens ‘fantasma’, foram encaminhados, a meio desta tarde, em duas carrinhas celulares da Guarda Prisional, para o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.