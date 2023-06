Jornadas do PS, Grupo Wagner e Di Maria nos destaques de hoje da imprensa

O primeiro-ministro, chega hoje ao Funchal, onde dará o "Tiro de partida para as Regionais da Madeira e para o Estado da Nação", conforme escreve o Diário de Notícias na sua edição impressa deste domingo, 25 de Junho. O DN que faz manchete com "O dia em que o grupo Wagner fez tremer Putin".

Sobre o mesmo tema, o JN diz que "Rebelião causou o caos na Rússia" e o Público que "Avanço e recuo de Prigozhin testou poder de Putin". "Wagner recua e aborta avanço sobre Moscovo", dá por seu turno conta o Correio da Manhã.

Nos desportivos, Di Maria está cada vez mais próximo de regressar à Luz e faz correr tinta.

Confira abaixo os principais destaques da imprensa nacional, incluindo a desportiva, e na galeria as respectivas capas:

Ver Galeria

Público

- "Grupo Wagner - Avanço e recuo de Prigozhin testou poder de Putin"

- "'Lei das beatas' deu origem a 613 processos e 16 mil euros em multas"

- "Justiça - Padre obrigado a pagar 20 anos de subsídios a empregada"

- "FMI em Portugal: 'Governo deve guardar ganhos para tempos mais difíceis'"

- "Reino Unido - O tempo político de Boris Johnson terá chegado ao fim"

- "Portugueses ciganos - Como se forjou uma cultura de resistência"

- "Documentário - Álvaro Siza: um retrato íntimo para o 90.º aniversário"

- "Roteiro - As casas clandestinas do PCP em Cascais"

Jornal de Notícias

- "Rebelião causou o caos na Rússia"

- "Centenas de bebés registados sem pai nos últimos anos"

- "Notícias Magazine - Os 90 anos do arquiteto Álvaro Siza"

- "Marcelo juntou-se à folia de S. João - Multidões encheram ruas do Porto, Braga e Vila do Conde"

- "Militares - Denúncias de assédio, ofensas e abusos"

- "Entrevista JN/TSF: Incidente no gabinete de Galamba 'não ajuda à imagem do SIS', Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna"

- "Futebol - De férias mas com treinos e cuidados de dieta"

- "Sub-21 - Empate deixa tudo em aberto para o último jogo"

- "Música - Negócio do vinil já vale mais do que os CD"

Diário de Notícias

- "O dia em que o grupo Wagner fez tremer Putin"

- "'A Rússia fez o que está a fazer por causa das nossas violações do direito internacional' - Entrevista a Kai Ambos especialista em direito penal internacional"

- "Jornadas Parlamentares do PS - Tiro de partida para as Regionais da Madeira e para o Estado da Nação"

- "Grécia - Vitória anunciada de Mitsotakis pode ser fim da linha para Tsipras"

- "Di Maria - De Águas a Rui Costa. Como correram os regressos de jogadores marcantes ao Benfica"

- "'Indiana Jones' - Harrison Ford: 'Queria realmente enfrentar a minha idade...'"

- "Notícias Magazine - Álvaro Siza - Os 90 anos do arquiteto"

Correio da Manhã

- "Governo aumenta médicos em 30%. Clínicas do SNS com crescimento médio salarial"

- "Rebelião: Wagner recua e aborta avanço sobre Moscovo"

- "Luís Aleluia (1960-2023): Adeus ao eterno 'menino Tonecas'"

- "Porto: Filha de 'Orelhas' em cena de pancada no São João"

- "Há 20 anos: Professor de equitação abusa de menores"

- "Setúbal: Um morto e duas feridas em explosão"

- "Benfica: Futuro de Gonçalo Ramos ainda por definir"

A Bola

- "Di Maria sorri ao Benfica. Questionado sobre o regresso aos encarnados, joga à defesa mas a cara diz tudo"

- "Duas ofertas pelo 'naming' da Luz. Águias devem fechar o negócio até ao fim de agosto. 10ME por época por 10 anos"

- "Frederico Varandas explica-se aos sócios em assembleia geral: 'Aprendemos a lição'"

- "FC Porto: Chelsea avança por Diogo Costa"

- "Euro Sub-21: Ainda há esperança: Portugal empata com Países Baixos (1-1) mas continua a poder apurar-se"

- "Peseiro e Félix num mundo de estrelas. Técnico conta A Bola como foi treinar Roberto Carlos, Higuita, Rivaldo ou Nani e jogar contra Ronaldinho Gaúcho, Vinícius ou Dybala"

Record

- "'Estamos perto'. Di Maria reconhece que futuro passa pela Luz. Argentino deverá ser anunciado na próxima semana. Águias querem 30ME por Florentino. Bento à espera de acordo"

- "'Sporting seria um bom passo'. Van Ewijk confirma contactos. Lateral holandês promete decisão após Europeu Sub-21. Sócios aprovam orçamento com mais de 70% dos votos. SAD não vai ao mercado por um 8. Bragança ganha força"

- "FC Porto: Conceição garantido. Treinador acaba com a novela. Cumprirá último ano de contrato. Dragões arrancam a 7 de julho. Taremi pode sair por 35ME. Arábia Saudita mostra interesse"

- "Entrevista Sérgio Vieira: 'Estrela da Amadora tem potencial gigante'"

- "Europeu Sub-21: Portugal 1-1 Holanda. Vencer Bélgica não chega"

- "A aventura do futebol feminino na Palestina"

O Jogo

- "Cerco a Taremi aperta. Proposta oriunda da Arábia Saudita encaixa nas exigências dos Dragões. Próxima semana será decisiva, com o Milan ainda atento"

- "Sérgio vibra com 'apelo' dos adeptos. Avião com mensagem 'Oh Conceição faz do FC Porto campeão' recebido com entusiasmo. 'Tenho de mandar isto ao presidente!'"

- "Sporting: Van Ewijk confirma: 'Houve contactos. É um bom clube e seria um bom próximo passo para mim'. Médio neerlandês nega estar à espera do PSV ou Ajax. AG: Sócios aprovam contas, mas estão preocupados com falta de reforços"

- "Benfica: 'Não temos interesse em vender Bento'. Presidente do Athletico Paranense intransigente na negociação do guarda-redes"

- "Sub-21: Portugal empata (1-1) com Países Baixos e complica a vida no Europeu. Agarrados à calculadora"

- "Jogos Europeus: Sábado de ouro e prata. Kevin Santos e Teresa Portela venceram em K2 200. Fernando Pimenta e Isaac Nader completaram o mealheiro"